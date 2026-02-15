Robaba motos con un arma en Carlos Paz: detienen a joven en Villa Independencia

Un joven de 18 años fue detenido en barrio Villa Independencia, en Carlos Paz, luego de un allanamiento realizado en el marco de una investigación por robos de motocicletas bajo amenazas con arma de fuego.

El procedimiento se concretó en las últimas horas y permitió secuestrar una pistola, dos motocicletas y distintos elementos que, según la pesquisa, eran utilizados para cometer los hechos.

Entre lo incautado había un cortapernos y ganzúas, además de otras herramientas vinculadas a la sustracción de rodados.

La investigación continúa para determinar si el detenido participó en otros episodios similares ocurridos en la ciudad.