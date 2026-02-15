Salió de la facultad y la encontraron muerta en una zanja

Una joven de 18 años que era intensamente buscada desde la noche del viernes en Villa Elvira, La Plata, fue encontrada muerta esta mañana en una zanja.

La víctima fue identificada como Eugenia Carril. Según los primeros datos de la investigación, la joven había salido cerca de las 22 de la facultad donde realizaba el curso de ingreso y tomó un colectivo de la línea Este, ramal 14, para regresar a su casa.

Descendió en la intersección de 7 y 96, en inmediaciones del barrio Aeropuerto, y debía caminar unas seis cuadras hasta su domicilio, ubicado en 1 y 96.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, alrededor de las 22.26 caminaba por la calle 96 cuando el conductor de una camioneta habría realizado una maniobra imprudente y la atropelló. Los investigadores sostienen que murió a causa del impacto y que luego fue abandonada en el lugar.

El cuerpo fue hallado durante la madrugada del sábado y presentaba varios golpes. La causa busca determinar responsabilidades y dar con el conductor involucrado.