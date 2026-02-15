Se accidentó en cuatriciclo en las sierras y debieron rescatarlo a caballo

Un joven de 25 años fue rescatado ayer por la tarde en la zona de Los Caracoles, en Pueblo Escondido, luego de sufrir un accidente mientras circulaba en un cuatriciclo. El operativo demandó una travesía de alta complejidad por el terreno serrano y se extendió durante varios kilómetros.

Efectivos del DUAR Calamuchita llegaron hasta el lugar tras ser alertados de que el hombre presentaba traumatismos en ambas piernas y no podía descender por sus propios medios.

El procedimiento se realizó de manera conjunta con los Bomberos Voluntarios de Berrotarán y de Merlo. Para alcanzar el punto donde se encontraba el herido, el personal debió recorrer aproximadamente 13 kilómetros entre caminata y traslado a caballo debido a la topografía accidentada.

Una vez en el sitio, realizaron las primeras curaciones e inmovilizaron al joven sobre una tabla raquis. Luego fue asegurado y evacuado a lomo de caballo durante unos siete kilómetros hasta el puesto Albornoz.

Allí lo esperaba un móvil de bomberos que lo trasladó hasta una zona accesible en la ladera de la montaña, donde recibió asistencia médica. Finalmente fue derivado al Hospital de Merlo para una evaluación más completa.