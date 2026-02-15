Se entregó el conductor buscado por atropellar a una joven universitaria

El hombre señalado como responsable de la muerte de Eugenia Carril se entregó en las últimas horas en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata.

La joven de 18 años había sido encontrada sin vida en una zanja en Villa Elvira, luego de haber salido el viernes por la noche de la facultad donde cursaba el ingreso. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, fue atropellada mientras caminaba por la calle 96, a pocas cuadras de su domicilio.

Los investigadores sostienen que el conductor la embistió y se dio a la fuga, dejando el cuerpo en el lugar. Tras la difusión de imágenes de la camioneta involucrada, el acusado decidió presentarse ante las autoridades.

La causa continúa para determinar con precisión la mecánica del hecho y las responsabilidades penales correspondientes.