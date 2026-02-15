Se prendió fuego la bajada de luz de una casa en barrio Causana

Cerca de las 21 de este viernes, bomberos de Malagueño acudieron a una casa de barrio Causana por un incendio que se desató en la bajada de la red eléctrica.

El foco se originó en la acometida del domicilio, sector donde también se encuentra el cuadro de gas, lo que generó preocupación por el riesgo de propagación.

El personal realizó el corte del suministro eléctrico y aseguró el lugar hasta la llegada de operarios de EPEC, que continuaron con las tareas técnicas.

En el operativo también colaboró la Guardia Local. No hubo personas afectadas.