Secuestran un arma casera en la previa de Talleres–Gimnasia

La Policía secuestró un arma blanca de fabricación casera en el estadio Mario Alberto Kempes, minutos antes del inicio del partido entre Talleres y Gimnasia de Mendoza.

El hallazgo se produjo durante la inspección preventiva que realizan los efectivos en los distintos sectores del estadio antes de la apertura total al público. Según se informó, el elemento estaba escondido en la zona norte del escenario.

El arma fue retirada del lugar y puesta a disposición de la Justicia. El operativo de seguridad continuó con normalidad en el resto de las instalaciones.