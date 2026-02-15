Operativo en el Kempes

Secuestran un arma casera en la previa de Talleres–Gimnasia

El elemento fue encontrado oculto en el sector norte durante el control previo al encuentro entre Talleres y Gimnasia de Mendoza.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
domingo, 15 de febrero de 2026 · 09:53

La Policía secuestró un arma blanca de fabricación casera en el estadio Mario Alberto Kempes, minutos antes del inicio del partido entre Talleres y Gimnasia de Mendoza.

El hallazgo se produjo durante la inspección preventiva que realizan los efectivos en los distintos sectores del estadio antes de la apertura total al público. Según se informó, el elemento estaba escondido en la zona norte del escenario.

El arma fue retirada del lugar y puesta a disposición de la Justicia. El operativo de seguridad continuó con normalidad en el resto de las instalaciones.

Galería de fotos

Comentarios