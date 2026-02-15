Trágico: conductor chocó contra un poste y murieron dos jóvenes

Córdoba. Un violento siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo en el barrio Villa Revol Anexo de la ciudad de Córdoba dejó como saldo dos jóvenes fallecidos y tres personas gravemente heridas, quienes permanecen internadas en distintos centros de salud.

El hecho se registró en la intersección de avenida Cruz Roja Argentina y calle Los Incas, donde, por causas que aún se investigan, un automóvil BMW modelo 240i impactó de manera violenta contra un poste de hormigón de alta tensión.

El vehículo era conducido por un joven de 23 años, quien viajaba acompañado por otras cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor y una de las acompañantes, también de 23 años, fallecieron en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, todos los ocupantes quedaron atrapados e inconscientes dentro del habitáculo tras la colisión. Personal de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba trabajó intensamente en el rescate y logró liberar a las víctimas.

Posteriormente, un servicio de emergencias médicas constató los fallecimientos en el lugar y dispuso el traslado urgente de los tres sobrevivientes, quienes presentan heridas de extrema gravedad. Los mismos fueron derivados al Hospital San Roque, Hospital Misericordia y Hospital de Urgencias, donde permanecen internados bajo estricta atención médica.

La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias que provocaron el trágico siniestro, mientras continúan las pericias en el lugar del hecho.