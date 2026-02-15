Tres detenidos y un vehículo secuestrado en Calamuchita

Tres hombres fueron detenidos en Santa Rosa de Calamuchita luego de un control vehicular que permitió vincularlos con distintos hechos registrados en la localidad.

El procedimiento se llevó a cabo cuando personal policial detuvo la marcha del automóvil en el que se desplazaban. Durante la inspección, los efectivos detectaron elementos que los relacionarían con episodios delictivos ocurridos en la zona.

En el interior del rodado encontraron una llave tipo “T” modificada, herramienta comúnmente utilizada para forzar cerraduras, además de otros elementos de interés. Tanto el vehículo como el objeto fueron secuestrados.

Los tres ocupantes quedaron alojados en sede policial y a disposición de la Justicia.