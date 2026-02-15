Tres vehículos protagonizaron un impactante choque en San Francisco

Un choque en cadena que involucró a tres vehículos se produjo sobre la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 142, en jurisdicción de San Francisco, de acuerdo con lo informado por la Policía de Córdoba.

El siniestro tuvo lugar durante la mañana de ayer sábado. Una Toyota SW4 gris, conducida por un hombre de 71 años con domicilio en Santa Fe Capital, circulaba en sentido Este–Oeste cuando, por causas que aún se investigan, fue impactada desde atrás por un Chevrolet Joy blanco. Este último vehículo era guiado por un hombre de 44 años oriundo de la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe.

Tras la primera colisión, el Chevrolet Joy fue a su vez embestido por un Peugeot 207 gris, conducido por un hombre de 65 años, también domiciliado en Santa Fe Capital.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencias UCEMED y Cruz Verde, que trasladaron a los involucrados al Hospital J. B. Iturraspe para su evaluación y atención médica. Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.