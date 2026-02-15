Accidente

Un motociclista cayó en la autopista 9 y fue hospitalizado

El hecho ocurrió anoche a la altura del kilómetro 460; bomberos lo inmovilizaron y lo trasladaron al San Roque.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
domingo, 15 de febrero de 2026 · 10:45

Anoche, alrededor de las 21, un motociclista cayó en solitario sobre la autopista 9, a la altura del kilómetro 460, en jurisdicción de Leones.

Al llegar al lugar, bomberos voluntarios inmovilizaron al hombre y lo trasladaron al hospital San Roque para su atención médica.

En el operativo trabajaron dos unidades con ocho bomberos. También colaboró la Policía local.

Comentarios