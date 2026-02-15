Un padre se accidentó cuando descendía la montaña con sus hijas

Anoche, en una zona rural del Pasaje Las Oscuras, en el sector conocido como Campo Las Chilcas, policías de la comisaría de San Pedro montaron un operativo de rescate para asistir a un hombre de 49 años y a sus dos hijas.

El pedido de auxilio ingresó por teléfono, luego de que el hombre sufriera una lesión en la rodilla izquierda que le impedía continuar el descenso por sus propios medios, en un sector alejado y al filo de la montaña.

Al llegar al lugar, los efectivos brindaron asistencia y trasladaron al herido, junto a sus hijas, a pie durante aproximadamente tres kilómetros hasta un cuatriciclo perteneciente a bomberos locales.

Posteriormente, el hombre fue derivado en ambulancia al hospital regional, donde quedó internado para la realización de curaciones y controles médicos.