Violencia en el carnaval de Mercedes: mataron a un joven de 18 años

Una noche de música y festejos populares terminó en una tragedia que conmociona a la ciudad bonaerense de Mercedes. Allí, un joven de 18 años fue asesinado a balazos en plena celebración del carnaval.

La víctima, identificada como Brian Cabrera, fue atacada alrededor de la 1 de la madrugada de este domingo sobre la Avenida 29. Ocurrió mientras una banda musical se presentaba en el escenario principal ante una multitud que participaba de la segunda noche de los corsos locales.

El episodio de violencia estalló tras una aparente discusión entre el adolescente y un hombre mayor. Algunos testigos del hecho comentaron que el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó disparos directos que impactaron en el pecho y en la cabeza de Cabrera.

El joven se desplomó sobre el asfalto, provocando escenas de pánico y corridas. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry y "de todas las maniobras realizadas, se produjo su fallecimiento" tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios, según explicaron fuentes cercanas al caso.

La respuesta policial permitió la rápida identificación de los presuntos autores mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad. En un operativo cerrojo, los efectivos detuvieron a una mujer de 33 años y a un joven de 19, a quien "se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio".

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que intenta determinar el móvil exacto del ataque en una jornada marcada también por el hallazgo de otra joven de 18 años muerta en una zanja en La Plata, en un hecho que se investiga como un posible abandono tras ser atropellada.

Tensión y reclamo de los familiares

La noticia del deceso de Cabrera derivó en una madrugada de extrema tensión y reclamos de justicia que se trasladaron a las puertas del centro de salud y al centro de la ciudad. La indignación de familiares y allegados "obligó a la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para custodiar las instalaciones sanitarias" y garantizar la seguridad del personal médico. En redes sociales, los habitantes manifestaron su bronca por la falta de controles y el consumo problemático en los sectores del corso.

Entre los reclamos, se sugirió a las autoridades del municipio gobernado por Juan Ignacio Ustarroz trasladar el carnaval a espacios cerrados donde se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.