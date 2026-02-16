Captan en avenida Cárcano a un ladrón llevándose una moto

Una motocicleta Honda Wave 110 fue robada este lunes alrededor de las 13:30 frente al local City Shop, ubicado en avenida Cárcano 169, en Villa Carlos Paz. El rodado pertenece a un empleado del comercio y fue sustraído a plena luz del día.

Robaron una Honda Wave 110 este lunes a las 13:30 frente a City Shop, en Av. Cárcano 169, Villa Carlos Paz.



Es de un empleado del local. Hay video del hombre que se la lleva a plena luz del día.



Patente A187SWW.



Si la ves o tenés datos, avisá al 911. pic.twitter.com/MYeqd07qyQ — EL DIARIO (@diariocarlospaz) February 16, 2026

En el video se observa al hombre que se la lleva sin levantar sospechas, en medio del movimiento habitual de la zona.

La moto es de color claro y tiene dominio A187SWW. El hecho generó preocupación entre comerciantes y vecinos del sector, ya que ocurrió en horario comercial y en una arteria muy transitada de la ciudad.

Se solicita a quien pueda aportar información sobre el rodado que se comunique con la Policía o al 911.