Clausuran peligrosa fiesta en terraza de Nueva Córdoba

La Municipalidad clausuró este sábado la terraza de un hostel ubicado en avenida Vélez Sarsfield 907, en barrio Nueva Córdoba, donde se desarrollaba un evento no autorizado con alrededor de 250 personas.

El establecimiento cuenta con habilitación como hostel, pero la terraza no está autorizada para la realización de espectáculos públicos. Durante la inspección, personal del Ente Municipal de Fiscalización y Control constató que se llevaba adelante un “sunset electrónico” con DJ, música a alto volumen, venta de bebidas alcohólicas y personas bailando.

En el operativo se detectaron irregularidades en las condiciones de seguridad, entre ellas falta de señalización de salida de emergencia, piso en mal estado con riesgo de caídas, cableado eléctrico expuesto y ausencia de certificación eléctrica actualizada en el sector.

Ante la situación, se dispuso el desalojo total del espacio y la clausura inmediata de la terraza. También se secuestraron bebidas alcohólicas y equipos de sonido vinculados a la actividad.

Los controles fueron realizados por inspectores de la Secretaría de Gobierno, personal del EMFyC y efectivos de la Policía provincial. El titular del establecimiento fue notificado y se labró el acta correspondiente.

Desde el municipio recordaron que toda actividad con convocatoria masiva, música y expendio de alcohol requiere autorización previa y el cumplimiento de las normas vigentes.