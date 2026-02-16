Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16 mil dosis de droga secuestradas

Durante el festival Cosquín Rock 2026, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante un operativo preventivo en el marco del Plan de Lucha contra el Narcotráfico impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que culminó con seis personas detenidas y el secuestro de más de 16.000 dosis de estupefacientes.

El despliegue incluyó vehículos identificables, un scanner móvil, personal táctico, investigadores y guías con canes detectores de narcóticos. Los controles se realizaron sobre la Autovía Punilla (a la altura de Santa María de Punilla) y la RN 38 (Molinari), además de patrullajes en las inmediaciones del predio y controles dentro del evento.

Resultados del operativo

946 procedimientos positivos

15.872 dosis de marihuana

152 dosis de cocaína

Secuestro de MDMA, LSD y otros elementos

Seis hombres mayores de edad detenidos

Las actuaciones se enmarcan en la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, y tanto los aprehendidos como las sustancias incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico.

El operativo formó parte del esquema preventivo dispuesto para uno de los eventos musicales más convocantes del país.