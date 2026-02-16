Dos menores de 13 y 14 años intentaron robar con una réplica en un comercio

Dos chicos de 13 y 14 años fueron demorados este martes en barrio Altos Vélez Sarsfield, en la ciudad de Córdoba, luego de intentar asaltar un comercio utilizando una réplica de arma de fuego.

El procedimiento comenzó a partir del llamado de un vecino que alertó sobre la presencia de dos jóvenes que habrían cometido un hecho delictivo en la zona. Al mismo tiempo, desde un local comercial informaron que los mismos intentaron robar apuntando con lo que parecía ser un arma.

Con los datos aportados, efectivos de Cordobeses en Alerta realizaron un patrullaje en el sector y lograron localizarlos. En el operativo intervino personal del GEOT, que secuestró una réplica de pistola que los adolescentes llevaban oculta entre sus prendas.

Los menores fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la autoridad competente.