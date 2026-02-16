Dos policías cruzaron un río a nado para salvar a una bebé que se asfixiaba

En el Balneario Piedra Pintada, aspirantes de la Escuela de Suboficiales de Policía (Anexo Villa Dolores) protagonizaron un acto de valentía y humanidad al asistir a una bebé de ocho meses que se encontraba asfixiada tras atragantarse con alimentos.

Kevin Roja y Claudio Deheza escucharon el pedido desesperado de auxilio desde el otro lado del río. Sin dudarlo, se arrojaron al agua con el uniforme puesto y cruzaron nadando para llegar hasta la menor. Allí, aplicaron maniobras de primeros auxilios y lograron desobstruir sus vías respiratorias, permitiendo que volviera a respirar.

“No lo pensamos. Son esos minutos de decisión que pueden cambiar una vida”, expresaron los aspirantes. El llanto de la bebé marcó el alivio y la emoción tanto de la familia como de los jóvenes, que vivieron su primera intervención de este tipo.

Más allá del rescate, el hecho resalta la importancia de la capacitación constante y el compromiso con el servicio. La preparación técnica es clave, pero la vocación y la decisión en momentos críticos hacen la diferencia.