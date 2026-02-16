El operativo de seguridad marcó las dos jornadas en Cosquín Rock 2026

El Cosquín Rock 2026 se desarrolló el sábado y domingo en Santa María de Punilla con un amplio operativo de seguridad que incluyó controles en los accesos, patrullaje permanente y presencia de distintas áreas operativas.

Durante ambas jornadas, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, supervisó el dispositivo montado en el predio y en los alrededores, en el marco del tradicional festival cordobés que cada año convoca a miles de personas.

El despliegue fue planificado para acompañar la masiva concurrencia y reforzar la prevención en la zona durante el evento, considerado uno de los encuentros musicales más importantes de la provincia.

Desde la cartera destacaron que el esquema permitió el desarrollo del festival sin inconvenientes mayores y con cobertura territorial en toda el área de influencia.