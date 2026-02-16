Fuertes controles por drogas en la Autovía Punilla y sobre la Rta 38

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó este fin de semana controles vehiculares en corredores estratégicos del interior provincial, con operativos montados sobre la Autovía Punilla y la Ruta Nacional 38, a la altura de Molinari.

En los procedimientos participaron grupos operativos equipados con chalecos tácticos, armamento largo y conos de señalización para ordenar el tránsito. Además, intervino un perro detector que inspeccionó vehículos y equipaje durante las requisas preventivas.

Las inspecciones fueron en la vía pública, con automovilistas descendiendo de sus vehículos mientras los efectivos verificaban documentación y revisaban baúles y bolsos.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de despliegues forman parte de tareas periódicas de prevención y control en zonas de alto tránsito turístico.