Fuertes controles por drogas en la Autovía Punilla y sobre la Rta 38

Policía de Córdoba
Fuertes controles por drogas en la Autovía Punilla y sobre la Rta 38Grupos operativos de la FPA realizaron inspecciones vehiculares con apoyo de un perro detector en corredores estratégicos del interior provincial.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó este fin de semana controles vehiculares en corredores estratégicos del interior provincial, con operativos montados sobre la Autovía Punilla y la Ruta Nacional 38, a la altura de Molinari.
En los procedimientos participaron grupos operativos equipados con chalecos tácticos, armamento largo y conos de señalización para ordenar el tránsito. Además, intervino un perro detector que inspeccionó vehículos y equipaje durante las requisas preventivas.
Las inspecciones fueron en la vía pública, con automovilistas descendiendo de sus vehículos mientras los efectivos verificaban documentación y revisaban baúles y bolsos.
Desde la fuerza indicaron que este tipo de despliegues forman parte de tareas periódicas de prevención y control en zonas de alto tránsito turístico.