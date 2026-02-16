Habló el abogado del hombre que había desaparecido en Carlos Paz

El pasado viernes 13 de febrero se denunció la desaparición de un hombre de 47 años en la ciudad de Villa Carlos Paz y comenzó un operativo de búsqueda que terminó de forma insólita. Tras varios rastrillajes, se descubrió que Sebastián Omar Banducci no se había esfumado de la faz de la tierra sino que había sido detenido en Alta Gracia.

Esta mañana, el abogado Damián Palavecino (quien representa al hombre) habló con EL DIARIO y dio a conocer su versión de los hechos. Aseguró que «todo se trató de un malentendido» que esconde una compleja situación de «salud mental».

«Él no tuvo la intención de robar un celular, sufre de un complejo problema de salud mental producto de las adicciones que hizo que por algún motivo se fuera. No quiso robar; se habría querido comunicar con un familiar y, al no saber pedirle el teléfono a una mujer, se dio una situación confusa»; dijo el letrado, en relación a un hecho ocurrido en la Ciudad del Tajamar que terminó con la aprehensión de Banducci por el presunto delito de hurto.

«Si bien está en situación de aprehendido, se activó un protocolo de salud mental y permanece en terapia intensiva en la localidad de Alta Gracia por su delicado estado, bajo custodia policial. Estamos trabajando sobre el tema; todo fue una confusión, y pedimos que sea trasladado cuando esté en condiciones para ser tratado»; informó el abogado.

