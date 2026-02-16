Hallaron una granada en un descampado en Córdoba

Córdoba. En horas de la tarde de hoy, personal policial fue comisionado ante la presencia de un elemento sospechoso en la vía pública. En el lugar, una mujer manifestó haber observado a dos individuos en un descampado, quienes al advertir la presencia policial se dieron a la fuga, arrojando un recipiente plástico.

Al inspeccionar el sector, se constató que en su interior había un artefacto compatible con una granada, por lo que se activó el protocolo correspondiente y se solicitó la intervención del Departamento Brigada de Explosivos.

Personal especializado procedió a la identificación, remoción y traslado del elemento, determinándose posteriormente que se trataba de una granada de mano FM-1 modificada, la cual se encontraba desmilitarizada, procediendo a su resguardo.