Iban en moto con televisores en bolsas en La Falda

Un llamado al 911 alertó este sábado a las 11:40 sobre dos hombres en actitud sospechosa en la esquina de Miguel Luna y Kennedy, en La Falda. Se movilizaban en una moto y llevaban una bolsa negra de consorcio que generó sospechas.

Al llegar, la Policía identificó a los ocupantes, uno de ellos menor de edad. Dentro de la bolsa encontraron dos televisores LED de 32 pulgadas. El joven mayor no pudo justificar la procedencia de los aparatos ni presentar documentación que acreditara su propiedad.

Además, la moto no tenía la documentación obligatoria para circular y presentaba escape libre y luces fuera de reglamento.

Los televisores fueron secuestrados para establecer su origen y el conductor fue llevado a la comisaría local, donde quedó a disposición de la Justicia. El rodado fue retenido por personal municipal.