Intentaban abrir un auto y terminaron detenidos en Villa Dolores

Tres hombres de 22, 18 y 29 años fueron detenidos este viernes a las 22:20 en calle Arzobispo Castellano, en Villa Dolores, cuando intentaban abrir un vehículo estacionado en la vía pública.

Según informó la Departamental San Javier, el personal policial los observó manipulando la cerradura del rodado y de inmediato se desplegó un operativo cerrojo en la zona. Los sospechosos fueron interceptados y trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.