Intentó hacer surf en el Dique Los Molinos y terminó hospitalizada

Una mujer de 39 años, oriunda de Mar del Plata, fue hospitalizada este mediodía tras sufrir una caída mientras practicaba un deporte náutico en el sector Puerto del Águila del Dique Los Molinos.

El incidente ocurrió cuando la mujer se encontraba recostada en el interior de una embarcación y, según indicaron sus familiares, intentó practicar surf. Durante la maniobra perdió el control y cayó al agua, lo que le provocó lesiones.

En el lugar trabajó personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que colaboró con profesionales del dispensario de Potrero de Garay en la asistencia, inmovilización y posterior extracción de la víctima hasta la ambulancia.

Tras el operativo, la mujer fue trasladada al Hospital Arturo Illia, en la ciudad de Alta Gracia, donde quedó internada para una mejor valoración médica.