Mina Clavero: descendieron por un balcón a un hombre deshidratado

Mina Clavero. Personal del DUAR San Alberto intervino durante la noche del sábado en un operativo de asistencia sanitaria en la ciudad de Mina Clavero, colaborando con el servicio de emergencias 107 para el traslado de un paciente que no podía ser evacuado por medios convencionales.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde del 15 de febrero, en un domicilio ubicado en calle La Piedad. Allí, los rescatistas asistieron en la extracción de un hombre de 74 años, quien presentaba un cuadro de deshidratación, situación que le impedía descender por las escaleras debido a su condición física.

Ante esta situación, se dispuso realizar el descenso del paciente por el balcón del primer piso, utilizando técnicas específicas de rescate y elementos metálicos y textiles adecuados para garantizar una maniobra segura.

Una vez finalizado el Operativo, el hombre fue trasladado al Hospital de Mina Clavero para una mejor valoración médica.