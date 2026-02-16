Murió un conductor tras chocar con un camión en el km 119

Un hombre de 42 años murió esta madrugada tras un choque frontal entre el automóvil que conducía y un camión sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 119, en jurisdicción de Las Varillas.

El siniestro fue protagonizado por un camión Iveco Tector 280, guiado por un conductor de 26 años, y un Ford Ka Viral. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos impactaron violentamente y el conductor del rodado menor sufrió lesiones fatales que le provocaron la muerte en el acto.

Tras el hecho, la ruta quedó totalmente cortada. En el lugar trabajan efectivos policiales y peritos para establecer cómo se produjo el choque y ordenar el tránsito en la zona.