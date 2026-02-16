Perdió el control y terminó sobre la vereda en Las Varillas

Sucesos
lunes, 16 de febrero de 2026 · 11:22

Un conductor perdió el control de su vehículo este lunes por la mañana en pleno sector céntrico de Las Varillas.

El hecho ocurrió en la esquina de Maipú y Domingo Faustino Sarmiento (zona céntrica), donde una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por un joven de 24 años oriundo de la ciudad, terminó subiéndose a la vereda.

Por motivos que aún se intentan establecer, el conductor habría perdido el control del rodado. Afortunadamente, no se registraron daños en comercios ni en edificios públicos, y tampoco hubo personas heridas.

La Policía labró las actuaciones correspondientes.

