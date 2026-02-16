Perdió el control y terminó sobre la vereda en Las Varillas

Un conductor perdió el control de su vehículo este lunes por la mañana en pleno sector céntrico de Las Varillas.

El hecho ocurrió en la esquina de Maipú y Domingo Faustino Sarmiento (zona céntrica), donde una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por un joven de 24 años oriundo de la ciudad, terminó subiéndose a la vereda.

Por motivos que aún se intentan establecer, el conductor habría perdido el control del rodado. Afortunadamente, no se registraron daños en comercios ni en edificios públicos, y tampoco hubo personas heridas.

La Policía labró las actuaciones correspondientes.