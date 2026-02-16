Profundo pesar en Tanti por el fallecimiento de una querida docente

Tanti. La comunidad educativa y los vecinos de Tanti atraviesan momentos de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de la querida docente Ana María Carolina Duardo de Pacha, el pasado 15 de febrero a los 78 años.

Duardo de Pacha nació el 18 de enero de 1948 y dedicó gran parte de su vida a la enseñanza, dejando una huella imborrable en generaciones de estudiantes de la localidad. Su compromiso con la educación, su vocación de servicio y su calidad humana la convirtieron en una figura muy querida y respetada dentro de la comunidad.

Sus restos son velados en el Santuario Padre Celestial de Tanti y hoy a las 10:00 horas serán inhumados en el Cementerio Municipal de Tanti.

El servicio está a cargo de la empresa Grupo Brandalise, que acompaña a la familia en este difícil momento.

La partida de Ana María Carolina Duardo de Pacha deja un profundo vacío, pero también el recuerdo de una educadora comprometida, cuya dedicación y calidez humana permanecerán en la memoria de todos quienes tuvieron el privilegio de conocerla. Su legado perdurará en cada alumno y colega que compartió con ella el camino de la educación.