Ráfagas intensas dejaron daños y situaciones de riesgo en Arroyito

Una fuerte tormenta con viento intenso golpeó esta tarde Arroyito y generó distintos daños en la ciudad, con caída de estructuras y situaciones que requirieron intervención para evitar mayores riesgos.

Uno de los episodios se registró con la caída de un poste de telefonía, que debió ser asegurado para prevenir accidentes en la vía pública.

En el sector sur, sobre calle Falucho, un árbol cayó sobre la calzada y bloqueó la circulación. Fue cortado y retirado para restablecer el tránsito.

También se reportó un escape de gas en una vivienda, luego de que artefactos de calefacción de agua se apagaran por las ráfagas, lo que provocó pérdida de gas natural en el interior del inmueble. El lugar fue ventilado y se recomendó la revisión por un gasista matriculado.

En el balneario municipal, donde se desarrollan actividades de la Fiesta de la Dulce Ciudad, se retiró cartelería con riesgo de caída y se apuntaló una carpa de gran tamaño que presentaba inestabilidad a raíz del viento.