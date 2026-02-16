Robaron en una tienda de ropa, los persiguieron y los escracharon en la calle

Dos personas entraron a robar en una tienda de ropa del barrio Güemes, fueron descubiertos y perseguidos por los trabajadores del local, quienes los escracharon en la Feria de las Pulgas y los obligaron a devolver la mercadería sustraída.

Todo ocurrió el domingo pasado en un comercio ubicado en la calle Belgrano al 800 y el accionar de los ladrones quedó filmado.

Las cámaras captaron el momento en que una mujer y un hombre ingresan al lugar haciéndose pasar por clientes y comienzan a levantar distintas prendas. Mientras él aparentaba estar interesado en la indumentaria, ella escondía las prendas debajo del buzo. En un determinado momento, el personal de la tienda se percata de la situación y comenzaron a seguirlos.

Finalmente, los interceptaron a pocas cuadras y los denunciaron públicamente. Al verse confrontados, los ladrones decidieron devolver lo que se habían llegado sin pagar, mientras insultaban a los presentes.