Saltos al río y kayak a la deriva: cinco rescates del DUAR el fin de semana

Un intenso despliegue del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) se registró durante el fin de semana en distintos puntos turísticos de la provincia, donde personal especializado intervino en al menos cinco situaciones que requirieron rescates y asistencias sanitarias.

En el balneario La Kiva, en Nono, un turista de Santa Fe sufrió una luxación en el hombro tras arrojarse al agua desde una piedra de unos diez metros de altura. Fue asistido en el lugar y luego derivado al hospital de Mina Clavero.

En esa misma ciudad, los equipos colaboraron con el servicio de emergencias 107 para evacuar desde un balcón a un vecino que presentaba deshidratación y úlceras en ambas piernas. Debido a su estado físico, debió ser descendido mediante técnicas especiales y trasladado al hospital local.

Otro operativo se desarrolló en la Cascada Los Hornillos, donde una mujer cayó mientras realizaba trekking y sufrió varios golpes. Fue vendada, estabilizada y trasladada al dispensario de Río Ceballos.

En la Playa Los Alemanes, en Villa Rumipal, dos mujeres que practicaban kayak quedaron a la deriva en medio de una tormenta. El rescate se concretó con la utilización de una moto de agua.

Finalmente, en Miramar de Ansenuza, una turista oriunda de Entre Ríos fue asistida por un golpe de calor y derivada al dispensario de la localidad.