Se sintió mal en pleno partido, cayó inconsciente y perdió la vida

Un joven de 23 años falleció anoche mientras jugaba al fútbol en un predio ubicado en la intersección de Fulton y Galileo, en barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando el jugador se descompensó repentinamente y cayó desde su propia altura, quedando inconsciente en la cancha. De inmediato, quienes estaban en el lugar solicitaron asistencia.

Personal policial llegó primero al predio e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta el arribo del servicio de emergencias. Luego, los profesionales médicos continuaron con las tareas de asistencia en el lugar.

A pesar de los esfuerzos realizados, los facultativos confirmaron el fallecimiento del joven y diagnosticaron como causa un paro cardiorrespiratorio.

La Justicia tomó intervención para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.