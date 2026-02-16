Secuestraron una moto con numeración limada en Villa Dolores

Una motocicleta 110 cc fue secuestrada esta madrugada en Villa Dolores luego de que efectivos policiales advirtieran que tenía la numeración de motor y cuadro suprimida.

El procedimiento se realizó alrededor de las 00:45 en la intersección de calles Román Basail y Felipe Celli. Durante el control, los uniformados constataron que los datos identificatorios del rodado estaban limados, por lo que procedieron a su secuestro.

El vehículo quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga su procedencia y las circunstancias en que se encontraba en el lugar.