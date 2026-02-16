Seguirá preso el acusado por atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata

Julio Cornelio Guerra Torres, el hombre de nacionalidad peruana seguirá preso en el caso que lo investiga por atropellar y matar a Eugenia Carril, la joven de 18 años que fue embestida en la localidad bonaerense de Villa Elvira, al tiempo que prestó declaración indagatoria ante el fiscal.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el juez de Garantías Juan Pablo Masi, del Juzgado Penal N°4 de La Plata, desestimó el pedido de eximición de la defensa y convalidó la orden de detención.

En este contexto, el el fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI 12 de La Plata, construyó una hipótesis acusadora basada en la conducción imprudente del imputado y su posterior fuga sin asistir a la víctima.

De acuerdo al planteo fiscal, el hecho ocurrió la noche del 13 de febrero, alrededor de las 22:30, en la zona de 96 y 3, en la ciudad de La Plata.

La víctima, Eugenia Cynthia Carril, caminaba por calle 96 en sentido descendente, a la altura de la banquina derecha, luego de descender de un colectivo de la Línea Este en 7 y 96. Regresaba a su domicilio tras asistir al curso de ingreso en la Facultad de Humanidades.

En simultáneo, una Chevrolet Meriva dominio GXY920, conducida por Guerra Torres, circulaba por la misma arteria y sentido. Siempre según la acusación, el automovilista perdió el control del vehículo “pese a que nada se lo impedía, salvo su temeridad y falta de cuidado”, e impactó por alcance a la joven, quien no pudo advertir la maniobra.

El fiscal sostuvo que la secuencia cuenta con sustento en filmaciones aportadas por cámaras privadas. Tras el impacto, el acusado se dio a la fuga “procurando su impunidad y sin prestar socorro ni convocar a los servicios de emergencia”.

Sin embargo, según señalaron los voceros del expediente consultados por NA, Guerra Torres "no supo responder" cuando Padován lo interrogó “si ante la severidad de los daños, no dio aviso a las autoridades cuando sospechó de algún robo o ataque".