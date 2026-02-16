Sorpresiva crecida de río serrano dejó a niños y adultos atrapados

Ocho personas quedaron varadas este domingo alrededor de las 13:30 en el río San Guillermo, en la localidad de Villa de Soto, departamento Cruz del Eje, tras una repentina creciente provocada por un evento hídrico en la zona.

El grupo, integrado por seis mayores y dos menores de edad, todos oriundos de Córdoba capital, no pudo regresar por sus propios medios debido al aumento del caudal.

Ante la situación, intervino personal del DUAR de Cruz del Eje, dependiente de la Dirección Bomberos, en un trabajo conjunto con Bomberos Voluntarios de la localidad, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofe y efectivos de la Unidad Regional Departamental Cruz del Eje.

Mediante técnicas de rescate en agua, lograron asistir y poner a resguardo a las ocho personas. En el lugar también trabajó el servicio médico, que las examinó preventivamente, sin que fuera necesario su traslado a un centro de salud.