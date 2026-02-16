Trágico temporal en Paraguay: buscan a un nene argentino arrastrado por el agua

La comunidad de San Lorenzo, en las afueras de Asunción, vive horas de angustia. Tobías, quien había regresado de Buenos Aires hace tres años por problemas de salud, salió a una despensa cercana para comprar café y nunca regresó. Testigos aseguran haber visto cómo la fuerza del agua lo arrastraba hacia una obra de desagüe inconclusa, caracterizada por peligrosos socavones.

Reinaldo Suárez, padre del menor, relató que intentó alcanzar a su hijo apenas notó que había salido bajo la lluvia, pero la velocidad del raudal en las calles de tierra lo hizo imposible. La familia se había mudado desde Argentina buscando un clima más seco para aliviar el asma que padecía Tobías.

"Necesito el cuerpo de mi hijo para una digna despedida", manifestó Suárez a la prensa local, exigiendo que no se detengan los esfuerzos pese al paso de las horas.

La desaparición puso bajo la lupa la gestión del intendente Felipe Salomón. El Concejo Deliberante convocó a una sesión extraordinaria para exigir explicaciones sobre el estado de la obra pública en la zona del incidente:

Los vecinos denuncian que los pozos y tubos de desagüe no tenían protecciones mínimas. Además, el proyecto pluvial donde se habría perdido el niño se encontraba sin terminar al momento de la tragedia.

Desde las 8:30 de este domingo 15 de febrero de 2026, los equipos de élite de la Policía Nacional y militares retomaron las tareas de rastrillaje en el terreno arcilloso, con la esperanza de encontrar pistas que permitan cerrar este doloroso capítulo para la familia argentina.