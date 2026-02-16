Trekking en San Alberto terminó con una joven herida

Una mujer de 27 años debió ser asistida este domingo por la tarde en la Cascada Mayor, ubicada en el paraje Villa Benegas, en el departamento San Alberto, luego de sufrir una lesión mientras realizaba una actividad de trekking.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas, cuando personal del DUAR, perteneciente a la Dirección Bomberos, se hizo presente en el sector agreste tras recibir el aviso de que una excursionista no podía continuar por sus propios medios.

Según se informó, la joven, oriunda de la ciudad de Córdoba, habría realizado una mala pisada que le provocó una lesión en uno de sus miembros inferiores, lo que la dejó imposibilitada de descender por sí sola.

En el lugar, el DUAR realizó una primera asistencia e inmovilización. Posteriormente, en un trabajo conjunto con Bomberos Voluntarios de Mina Clavero, efectivos de la Unidad Regional Departamental San Alberto y personal del servicio de emergencias 107, se llevó adelante la extracción hasta el corredor sanitario.

Finalmente, fue trasladada al hospital Luis María Bellodi para una mejor evaluación médica.