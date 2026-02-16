Turista se arrojó desde diez metros y terminó herido en Nono

Un turista de 26 años resultó lesionado este domingo por la tarde tras arrojarse al agua desde una piedra de aproximadamente diez metros de altura en el balneario La Kiva, en la localidad de Nono.

El joven, oriundo de Rafaela (Santa Fe), cayó al río y sufrió una luxación en su hombro izquierdo.

Personal del DUAR San Alberto colaboró con los guardavidas del sector y con el servicio de emergencias 107 para asistir al herido en el lugar.

Luego de la atención primaria, el hombre fue trasladado al Hospital de Mina Clavero para una evaluación médica más completa.