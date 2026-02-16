Un auto perdió el control por agua en la calzada en la autopista 19

Un automóvil Toyota Corolla despistó este mediodía en la Autopista Nacional 19, a la altura del kilómetro 171, en jurisdicción de La Francia, y terminó impactando contra el guardarraíl.

El vehículo era conducido por un hombre de 35 años, que viajaba acompañado por otro de 38. Según los primeros datos, el conductor habría perdido el control debido a la acumulación de agua sobre la calzada.

A raíz del siniestro se registraron daños materiales en el rodado y en la estructura de contención lateral. Personal policial trabajó en el lugar para asistir y ordenar el tránsito.