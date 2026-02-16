Un hombre murió en un choque entre un camión y automóvil en Ruta Provincial 13

Un hombre murió en la madrugada de este lunes tras un choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 119/123, en jurisdicción de Las Varillas.

El accidente involucró a un camión Iveco Tector 280 conducido por un joven de 26 años, oriundo de Monte Cristo, y a un automóvil Ford Ka Viral manejado por un hombre mayor de edad domiciliado en El Arañado.

Por la violencia del impacto, el conductor del vehículo menor falleció en el lugar.

Tras el hecho, trabajaron en la zona efectivos de Policía Caminera y Policía Científica, que realizaron las pericias para establecer cómo se produjo la colisión. La causa quedó en manos de la Justicia.