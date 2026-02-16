Un motociclista murió tras caer al Canal Maestro de Córdoba

Córdoba. En la noche del sábado, un hombre de 34 años murió tras un accidente en la zona de Pozo de la Loma y Huarpes, en el barrio Villa 9 de Julio, al norte de Córdoba. La víctima, que circulaba en una Honda Falcon 400cc, habría perdido el control de su motocicleta y cayó al canal maestro del sector.

Los efectivos que llegaron al lugar vieron al hombre atrapado en el cauce e ingresaron para sacarlo. Aunque lo lograron y presentaba signos vitales bajos, sus familiares lo trasladaron por sus propios medios al Hospital Pronta Atención Cura Brochero, donde los médicos confirmaron que había fallecido.

El clima en el lugar se tensó cuando algunos familiares y vecinos se acercaron al punto del siniestro. Al intentar retirarse, varios de ellos comenzaron a agredir con objetos contundentes al personal policial, que también sufrió daños en un móvil durante los disturbios.

Frente a la agresión, los efectivos respondieron con armamento menos letal para intentar calmar los ánimos y restablecer el orden. En medio del conflicto, un hombre de 26 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras se siguen investigando los hechos.

Las autoridades continúan con las averiguaciones para determinar por qué ocurrió el siniestro vial que terminó con esta tragedia en Villa 9 de Julio. La causa del accidente, al igual que las circunstancias de las agresiones posteriores, será parte de la investigación judicial en curso.