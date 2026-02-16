Un rosarino estuvo perdido en el Champaquí y pasó la noche en la montaña

Un hombre de 39 años, oriundo de Rosario, fue rescatado esta mañana en el Cerro Champaquí luego de permanecer extraviado desde el día anterior en plena zona agreste.

El operativo fue llevado adelante por personal del DUAR y de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, con apoyo de Bomberos Voluntarios de Villa Berna y Villa Yacanto. Tras varias horas de rastrillaje lograron establecer contacto directo con el excursionista en un sector de montaña de difícil acceso.

Una vez localizado, fue asistido y descendido por el sector del campo de Roemmers hasta el cuartel de Bomberos de Villa Yacanto. Presentaba algunas escoriaciones, pero se encontraba en buen estado general y no necesitó traslado a un centro de salud.

Además, el personal interviniente realizó el traslado de su motocicleta desde Villa Alpina hasta el cuartel donde finalizó el operativo.