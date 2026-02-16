Un turista se lesionó al arrojarse desde una piedra en un balneario

Nono. Un turista de 26 años resultó lesionado durante la tarde de ayer tras arrojarse al agua desde una considerable altura en el balneario La Kiva, ubicado en la localidad de Nono, en el valle de Traslasierra.

El hecho ocurrió cuando el joven, oriundo de Rafaela, provincia de Santa Fe, se arrojó al río desde una piedra de aproximadamente diez metros de altura. Como consecuencia del impacto, sufrió una luxación en el hombro izquierdo.

Tras el incidente, personal del DUAR San Alberto acudió al lugar para colaborar con los guardavidas y el equipo del Servicio 107 en la asistencia del herido. En el sitio se le brindaron las primeras atenciones médicas para estabilizar su estado.

Posteriormente, el turista fue trasladado hacia el Hospital de Mina Clavero, en la ciudad de Mina Clavero, donde quedó bajo evaluación médica para realizar estudios más exhaustivos y determinar la gravedad de la lesión.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las recomendaciones de seguridad en zonas de balnearios y evitar arrojarse desde alturas que puedan poner en riesgo la integridad física.