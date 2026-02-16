Una moto chocó contra un auto en el ingreso a Coronel Moldes

Un automóvil Peugeot 307 y una motocicleta protagonizaron esta mañana un choque por alcance sobre la Ruta E-86, a la altura del kilómetro 67, a pocos metros del ingreso a Coronel Moldes por Ruta Nacional 35.

El hecho se registró poco después de las 7:30. Según se informó, el auto redujo la marcha al llegar a un reductor de velocidad y, en ese momento, la motocicleta impactó en la parte trasera del vehículo. En el automóvil viajaban personas provenientes de Junín, Buenos Aires.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto, oriundo de Sampacho, fue inmovilizado y trasladado al Hospital Municipal Tomás Ponsone. También fueron llevados al centro de salud los ocupantes del auto para su control médico.

Las autoridades trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación en la zona.