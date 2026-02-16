Villa Revol: secuestran droga, dinero y un arma tras cinco allanamientos

En el marco de una investigación que se extendió durante varios meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarataron cinco puntos de venta de drogas en barrio Villa Revol y detuvieron a ocho personas en la ciudad de Córdoba.

Los procedimientos se llevaron a cabo mediante cinco allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en Pasaje Pedro José Parras. Como resultado de las irrupciones, fueron aprehendidos seis hombres y dos mujeres, todos mayores de edad, señalados como presuntos narcomenudistas.

Durante los registros, que contaron con la colaboración de canes detectores de narcóticos de la División K9, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, $235.300 en efectivo, un arma de fuego, dos balanzas digitales y otros elementos considerados de interés para la causa.

Desde la fuerza destacaron que las viviendas allanadas se encontraban a menos de 30 metros entre sí, lo que evidenciaría un funcionamiento coordinado entre los puntos de venta. Además, algunos de los detenidos contarían con antecedentes penales vinculados a infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, los aprehendidos fueron trasladados a sede judicial y todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia, en el marco de la causa por presunta comercialización de estupefacientes.