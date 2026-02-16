Vuelco en Ruta 13: salió de la ruta y terminó a 30 metros de la banquina

Un automóvil volcó este domingo por la tarde en la Ruta Provincial 13, a la altura del hectómetro 103, en jurisdicción de Las Varillas.

Al llegar al lugar, el personal policial encontró un Peugeot 307 que había quedado a unos 30 metros hacia el interior de la banquina. El vehículo era conducido por un hombre de 74 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 64.

Ambos fueron trasladados por el servicio de emergencias al Hospital Diego Montoya, donde recibieron asistencia médica. Según se informó, no presentaban lesiones de gravedad.

Se iniciaron actuaciones para determinar cómo se produjo el vuelco.