Allanamiento en Morteros por disparos y un herido

Un hombre de 38 años fue detenido en Morteros en el marco de una causa por abuso de arma de fuego y lesiones leves calificadas, luego de un allanamiento realizado en una vivienda de calle Caseros.

El procedimiento se concretó tras una investigación iniciada por un episodio en el que un vecino de 59 años resultó herido. A partir de los elementos reunidos, la Justicia ordenó el ingreso al domicilio donde reside el sospechoso.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa y procedieron a la detención del hombre, quien fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.