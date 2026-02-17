Amenazó de muerte a un inspector tras ser controlado en pleno centro

Esta noche, en pleno centro de Carlos Paz, un hombre de aproximadamente 50 años fue demorado luego de amenazar de muerte a un inspector municipal durante un control en Pasaje del Carmen.

Según se informó, el vecino, oriundo de la ciudad, cobraba estacionamiento de manera ilegal en la zona y ya había sido advertido en reiteradas oportunidades. Cuando el inspector intentó notificarlo, el hombre reaccionó de forma violenta y lanzó amenazas frente al personal policial que acompañaba el procedimiento.

En el lugar trabajaron efectivos que realizaban patrullaje preventivo en motocicletas, quienes intervinieron ante la situación y procedieron a su traslado a la dependencia correspondiente.

El episodio ocurrió en una de las calles céntricas más transitadas, donde vecinos y comerciantes observaron el operativo.