Buscan a una joven que se metió al mar a bucear y no volvió a la superficie

Un intenso rastrillaje se desarrolla desde este lunes en el Golfo Nuevo, después de que se denunciara la desaparición de una buzo de 23 años durante una actividad recreativa frente a Punta Cuevas, en cercanías de Puerto Madryn.

La joven, oriunda de Buenos Aires, formaba parte de un grupo que había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

De acuerdo con la información preliminar, el grupo estaba integrado por cuatro personas que realizaban un bautismo de buceo cuando se produjo el incidente. La alerta se emitió luego de que, al momento de finalizar la actividad, advirtieran que la joven no había regresado a la superficie, lo que motivó el pedido de asistencia a través de la frecuencia radial.

Ante la notificación, la Prefectura Naval Argentina activó de inmediato el protocolo de emergencia. El operativo se concentra en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, ubicado a unos 3,5 kilómetros de la dependencia local, informó La Opinión Austral.

El primer despliegue incluyó una embarcación de superficie con un nadador de rescate, con el objetivo de cubrir rápidamente el sector señalado como última referencia. Luego se sumó un guardacostas con personal especializado y buzos de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental con base en Puerto Madryn, que aportan equipamiento específico para tareas subacuáticas.

El parte oficial confirmó que “se dio intervención a la Justicia”, por lo que el caso quedó bajo la órbita judicial correspondiente. La actuación formal implica la apertura de las diligencias y el seguimiento institucional del episodio, en paralelo con las maniobras en el mar. Hasta ahora no se difundieron hipótesis ni precisiones adicionales sobre las condiciones en las que se desarrollaba la excursión.

En tanto, las otras tres integrantes del contingente, de 33, 26 y 37 años, fueron derivadas al Hospital Andrés Ísola. Dos permanecen en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión y la tercera continúa en Guardia, bajo observación médica. El procedimiento sigue en curso y cualquier novedad quedará supeditada a la información oficial que emitan las autoridades intervinientes.