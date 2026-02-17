Chubut: declararon oficialmente “contenido” el incendio en el Parque Los Alerces

Chubut. Después de más de un mes y medio de combate y vigilancia, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) declaró contenido el incendio en el Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut, una noticia que marca un punto de inflexión tras una temporada caracterizada por la devastación de los bosques patagónicos y la amenaza constante sobre comunidades y recursos turísticos.

La declaración de “contenido” no implica el fin de la emergencia en Los Alerces, sino que establece que el perímetro del fuego se consolidó y el avance de las llamas logró ser detenido. “Las tareas coordinadas en el marco del Comando Unificado junto a la Administración de Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego permitieron consolidar el perímetro y detener el avance del fuego, en un operativo de alta complejidad”, comunicó la AFE en un parte oficial.

La vigilancia activa continúa, ya que el riesgo de reactivaciones persiste ante eventuales cambios meteorológicos, especialmente por los pronósticos de nuevas temperaturas elevadas y vientos intensos en la región cordillerana.

En los últimos días, la baja de temperatura, las precipitaciones y hasta nevadas sorpresivas en sectores elevados de Chubut favorecieron el trabajo de los brigadistas. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego mantiene su alerta sobre la zona, respaldando la decisión de sostener un despliegue operativo que incluye guardias, recorridas terrestres y vigilancia aérea.

La magnitud de la emergencia se refleja en las cifras que acompañan el operativo. A lo largo de más de dos meses, trabajaron en el terreno 473 personas, de las cuales 329 integraron el personal de línea, con tareas directas en el control y combate de las llamas, y 144 se desempeñaron en funciones de apoyo logístico y técnico.

El incendio, iniciado en diciembre en el corazón de Los Alerces, se extendió sobre más de 16 mil hectáreas de bosques nativos y plantaciones, mientras que la provincia de Chubut perdió en total más de 50 mil hectáreas por la acción combinada de varios focos ígneos registrados durante la temporada, según datos oficiales. El impacto ambiental y social incluyó la evacuación de turistas y el cierre temporal de rutas provinciales y nacionales, además de daños sobre viviendas y establecimientos rurales en sectores como Puerto Patriada.

Tras la estabilización del foco principal en el parque nacional, los portales de acceso reabrieron y la actividad turística comienza un proceso de reactivación paulatina en la región. Las actividades recreativas en el lago Futalaufquen y en los ríos de la zona se encuentran habilitadas bajo ciertas restricciones, al tiempo que el Comando Unificado mantiene recorridos y vigilancia aérea sobre los puntos calientes identificados en el área afectada.